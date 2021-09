Alarmfase 4 voor provincie Luik: zorgwekkende stijging coronacijfers

De coronacijfers stijgen in de provincie Luik zorgwekkend, waardoor de experts van de Risk Assessment Group (RAG) alarmfase 4 afkondigen in de provincie. Dat schrijven de Sudpresse-kranten en La Dernière Heure vrijdag. Brussel zit al enkele weken op dat niveau.

Deze fase treedt automatisch in werking wanneer een gebied veertien dagen lang de drempel van 100 dagelijkse besmettingen per 100.000 inwoners overschrijdt. Bovendien is de vaccinatiegraad in Luik de laagste in Wallonië.

De RAG heeft de provincie gevraagd om bijkomende maatregelen te nemen om het aantal besmettingen in te dijken. Als gevolg daarvan kan het Covid Safe Ticket binnenkort worden ingevoerd voor bepaalde activiteiten en sectoren, en kunnen in de provincie enkele aanvullende maatregelen worden genomen, zoals op scholen.