Rechter beveelt VS uitwijzing van migrantengezinnen tegen te houden

Volgens rechter Emmet Sullivan zijn er voldoende alternatieve maatregelen om de verspreiding van het virus in te dijken.

“Gelet op de ruime beschikbaarheid van tests, vaccins en andere sanitaire maatregelen is het Hof er niet van overtuigd dat de overdracht van COVID-19 tijdens grensprocedures niet kan worden tegengehouden”, schreef hij in zijn 50 bladzijden tellende arrest.

Bij de uitbraak van de pandemie besloot toenmalig president Donald Trump om de grenzen tijdelijk te sluiten voor migranten. Ook werden alle mensen die het land illegaal binnenkwamen onmiddellijk gedeporteerd. Trumps opvolger, Joe Biden, besliste om minderjarigen niet langer uit te wijzen, maar gezinnen en volwassenen worden nog steeds in het land geweigerd.

Mensenrechtenorganisaties tevreden

Mensenrechtenorganisaties zijn tevreden met de uitspraak van de rechter. “President Biden had dit wrede en illegale beleid al lang geleden moeten stoppen”, reageert Omar Jadwat van de mensenrechtenorganisatie ACLU.

Het is waarschijnlijk dat de regering in beroep zal gaan, zeker nu het land geconfronteerd wordt met een grote toestroom van migranten aan de grens met Mexico. In augustus werden opnieuw meer dan 200.000 arrestaties verricht aan de grens. Dit is het hoogste aantal in zo’n 20 jaar.