Cercle Brugge-doelman Miguel Van Damme kreeg vijf jaar geleden voor de eerste keer te horen dat hij leukemie had. Volgens de dokters had hij niet lang meer te leven, maar Van Damme bleef hoopvol. En met succes: want vandaag is er geen leukemie meer vastgesteld in zijn bloed. In De Cooke & Verhulst show vertelt hij hoe belangrijk het is om nooit op te geven.