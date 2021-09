Belgische winnaar van 21 miljoen bij EuroMillions was op vakantie en is nu opgedoken

De Belg die op 31 augustus ruim 21 miljoen euro won met EuroMillions, is opgedoken.

Twee weken lang liet die niets van zich horen, maar volgens de Loterij meldde het Vlaamse koppel zich nu nadat ze een oproep hadden gelezen in de krant. Of hoe hun vakantie - in tegenstelling tot die van de doorsnee Belg - met veel meer geld eindigde dan toen ze vertrokken. “Concrete plannen met de winst hebben ze nog niet”, aldus Jeremie Demeyer, woordvoerder van de Nationale Loterij. “Ze willen eerst nog bekomen van de shock en nemen de tijd om alles te laten bezinken.”

(csn)