Geen eerste punt voor Royal Antwerp FC in deze Europa League. De Great Old had het nochtans zo verdiend. De eerste basisplaats voor Ally Samatta leverde een eerste goal op. Ook de 4-4-2 die Brian Priske voor het eerst vanaf de aftrap toepaste, was een succes. Tot de Moldaviër Oleg Reabciuk drie minuten voor de blessuretijd roet in het Antwerpse eten strooide met de dodelijke 2-1.