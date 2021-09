Hasselt

“Limburg wacht een geweldige toekomst met al zijn natuur”, voorspelt Ignace Schops, bezieler van het Nationaal Park Hoge Kempen. Dat er in Limburg zeven andere gebieden het merk Nationaal Park of Landschapspark ambiëren, vindt hij niet meer dan logisch. “40 procent van de Vlaamse natuur ligt tenslotte in Limburg.”