Elise Mertens knokt zich na driesetter naar kwartfinales WTA Luxemburg

Elise Mertens (WTA 16) heeft zich donderdag geplaatst voor de kwartfinales van het WTA-toernooi van Luxemburg . Dat gebeurde niet zonder slag of stoot. In de tweede ronde had de 25-jarige Limburgse 2 uur en 17 minuten nodig voor een 3-6, 6-2, 7-5 zege tegen de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovich (WTA 111).

Om een plaats in de halve finales neemt Mertens het vrijdag op tegen de Tsjechische Marketa Vondrousova (WTA-35), die Alison Van Uytvanck (WTA-57) in de eerste ronde uit het toernooi wipte. In de tweede ronde was de verliezende finaliste van Roland Garros 2019 met 6-2 en 6-4 ook te sterk voor de Kroatische Jana Fett (WTA-227).

Mertens speelde drie eerder tegen Vondrousova. Ze versloeg de 22-jarige Tsjechische al eens op gravel (in 2018 in de 1/8 finales in Lugano) en op gras (in 2019 in de eerste ronde in Eastbourne), maar verloor wel het vorige duel op hardcourt: 6-4 en 7-6 (7/1) in de 1/16de finales in Miami in 2019.

Minnen en Van Uytvanck door in dubbelspel

Greet Minnen en Alison Van Uytvanck hebben zich geplaatst voor de halve finales van het dubbelspel. Het Belgische paar won met 3-6, 6-3 en 10-8 van de Indiase Sania Mirza en de Chinese Zhang Shuai, het tweede reekshoofd. Voor een plaats in de finale nemen Minnen en Van Uytvanck het op tegen de Japanse derde reekshoofden Eri Hozumi en Makoto Ninomiya, die de Duitsers Anna-Lena Friedsam en Lena Papadakis met 6-4 en 6-2 uitschakelden.