Een gespecialiseerde aannemer is bezig met het ontgraven van 1.018 graven waarvan de concessie niet verlengd werd.

De stoffelijke overblijfselen worden herbegraven in een gezamenlijk ‘knekelgraf’. Schepen van Erfgoed Rudi Cober: “Deze werken op het kerkhof van Bree Centrum worden verlengd tot 24 september. Omwille van de veiligheid wordt het kerkhof tijdens werken afgesloten voor publiek. In het weekend is het kerkhof wel toegankelijk.