Daan moet nog een kussen onder zijn achterste leggen om over het dashboard te kunnen kijken, maar hij is met zijn 15 lentes wel een van de jongste piloten van het land. — © Boumediene Belbachir

Daan Meuwis is 15 en hij vliegt. Met een zweeftoestel mag hij al solo vliegen en onder begeleiding mag hij ook met een motorvliegtuig de lucht in. Daarmee is de Hasselaar wellicht de jongste piloot van het land.