En nog in Hasselt zijn de voorbereidingen voor de septemberfoor vollop aan de gang, want van 18 tot 26 september is het weer Hasselt Kermis. In totaal strijken 163 attracties en kramen neer op het Kolonel Dusartplein en de Koning Boudewijnlaan. Dit jaar zal de stad geen reservatiesysteem meer gebruiken en dat tot grote opluchting van de foorkramers die hopen op een topeditie.