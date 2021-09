Gezondheidsexperten halen uit naar Nicki Minaj na controversiële tweets over coronavaccin

Nicki Minaj was maandag niet aanwezig op het Met Gala omdat ze nog niet ingeënt is tegen het coronavirus. Volgens haar zou een vriend van haar neef opgezwollen testikels gekregen hebben na zijn coronavaccin, en zou diegene nu impotent zijn. Er is geen verband tussen het vaccin en gezwollen testikels of impotentie, dus krijgt ze heel wat kritiek op haar uitspraken. “Ze zou beter twee keer nadenken.”

De Amerikaanse rapper Nicki Minaj tweette desinformatie over de bijwerkingen van het coronavaccin. Ze schreef dat toen een vriend van haar neef in Trinidad (gelegen in de zuidoostelijke hoek van de Caribische Zee, red.) de prik kreeg, zijn testikels opzwollen en hij impotent werd. Vervolgens schrijft Minaj dat haar volgers goed moeten nadenken over het coronavaccin en dat ze liever eerst haar eigen research doet.

Op dit moment is er geen verband tussen het coronavaccin en de onvruchtbaarheid of de gezwollen testikels waarover Nicki Minaj schrijft, waardoor haar tweet ophef veroorzaakt. Terrence Deyalsing, de Minister van Volksgezondheid in Trinidad, reageerde in een persconferentie op de tweet: “Op dit moment zijn er nog geen meldingen van een zwelling van de testikels in Trinidad. Door haar tweet hebben we enorm veel tijd verloren.”

Ook de Amerikaanse viroloog Anthony Fauci heeft in een interview met CNN gereageerd op de uitspraken van de rapper. “Ze zou beter twee keer nadenken vooraleer ze zo’n onzin begint te verspreiden”, zegt Fauci.

Zelfs de Britse premier Boris Johnson kreeg tijdens een persconferentie de vraag wat hij vond van haar tweet. Boris reageerde dat hij nog nooit van haar gehoord had. Een opmerking waar Nicki Minaj niet mee gediend was, want niet veel later gaf ze hem ervan langs op Twitter.

Sajid Javid, de Britse minister van Volksgezondheid, werd gevraagd om ook commentaar te geven. “Als het gaat om levensreddende vaccins, in dit land zijn er naar schatting 112.000 sterfgevallen minder dankzij de vaccins, moeten ze echt voorzichtig zijn met wat ze zeggen en geen onwaarheden verspreiden,” zei hij aan BBC.

Tegenover Sky News zei hij: “Mensen die in de publieke belangstelling staan, of ze nu een beroemdheid zijn of een politicus of wie ze ook zijn, moeten heel voorzichtig zijn met hun taalgebruik en zeker geen onwaarheden verspreiden.”

Minaj werd ook uitgenodigd door het Witte Huis om in gesprek te gaan met een expert “zodat ze al haar vragen over vaccins kan stellen”, aldus een woordvoerder van het Witte Huis. Minaj tweette dat ze zal ingaan op de uitnodiging en noemde het een “stap in de goede richting.”

