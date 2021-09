Parlementsleden stemmen hun statuut het best zo snel mogelijk af op dat van werknemers. Dat zou bij de bevolking veel wantrouwen wegnemen, zeggen verschillende politicologen naar aanleiding van de heisa rond Sihame El Kaouakibi. Zij is al maanden afwezig in het Vlaams Parlement, maar krijgt nog altijd volledig haar wedde. En dat is voor ‘gewone stervelingen’ niet weggelegd.