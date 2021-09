De sculptuur van Koen Vanmechelen in de Hermitage in Sint-Petersburg. — © RR

Sint-Petersburg/Genk

Hij was er al eens als bezoeker geweest, maar nu exposeert Koen Vanmechelen ook werk in de Hermitage in Sint-Petersburg. Terug in Genk maakte hij het slot mee van ‘Het Ondenkbare Experiment’, een project met jonge volwassenen om over onze toekomst na te denken.