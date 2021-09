Koning Filip ontvangt in het kasteel van Laken acht ‘alledaagse helden’

Koning Filip heeft in het kasteel in Laken acht “helden” ontvangen. Ze werden genomineerd om uiteenlopende redenen: één iemand omdat ze haar vriendin steunde in haar strijd tegen kanker, iemand anders omdat hij vluchtelingen helpt bij hun integratie, nog iemand anders omdat ze zich inzet voor de daklozen in Luik.

De helden zijn een initiatief van Be Heroes, een burgerinitiatief waarbij mensen hun persoonlijke alledaagse helden konden nomineren. Vijftig helden werden gekozen. Ze kregen op 21 juli de eer om het nationaal defilé bij te wonen, vandaag/donderdag werden acht onder hen in de late namiddag ontvangen in Laken. De mensen die die verdienstelijke Belgen genomineerd hadden, vergezelden hen.

De collectieve audiëntie stond twee weken eerder al gepland, maar werd toen uitgesteld omdat één van de twee jongste kinderen van het koningspaar corona had en de familie haar activiteiten even opschortte. Vandaag kon het wel doorgaan. De ontvangst vond plaats in de orangerie, onderdeel van het serrencomplex van het paleisdomein in Laken. Koning Filip maakte er een praatje met iedereen afzonderlijk, minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden deed hetzelfde.

Eén van de helden, Philip Ver Elst, die in zijn leven al 700 ton zwerfvuil verzameld heeft, was sterk onder de indruk: “Dit maak je maar één keer mee in je leven. Ik moet mijn tranen bedwingen. Hier moet ik toch even van bekomen.”

De koning nam zijn tijd om met de ‘helden’ te praten — © BELGA

Ihsane El Habouchi nomineerde haar moeder Malika Saïssi. “Mijn mama is een heldin en dat zeg ik niet alleen omdat ze mijn mama is. Ze is ongelooflijk actief in de samenleving, ze doet enorm haar best en denkt aan iedereen.” Eén van de initiatieven van Saïssi is “Baraka Solidarité” in Molenbeek, een voedselbank. “Daar komen mensen over de vloer van alle leeftijden en met gelijk welk statuut: werkenden, werklozen, Syriërs, Iraniërs, Afrikanen, Belgen die niet toekomen met hun pensioen, ... Eén ding hebben ze gemeen, ze zitten in moeiljkheden en we proberen hun situatie te verbeteren.” Ziet ze zichzelf als een held? “Nee, de helden zijn zij die nu staan te koken, maar deze eer moedigt me wel aan in mijn werk.”