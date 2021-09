De Red Flames bij aankomst in Polen. — © BELGA_HANDOUT

De Red Flames beginnen vrijdagavond aan de kwalificatiecampagne voor het WK van 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland. Ze nemen het om 19 uur in Gdansk op tegen Polen. Dinsdagavond volgt een duel tegen Albanië in het eigen Koning Boudewijnstadion.