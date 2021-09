Nog een sterke Deen voor het WK: Michael Valgren klopt Colbrelli en boekt met Coppa Sabatini tweede zege op rij

Michael Valgren (EF Education) heeft donderdag in het Toscaanse Peccioli de 69ste Coppa Sabatini gewonnen. Na 210,8 kilometer sprintte de 29-jarige Deen op een hellende aankomst sneller dan de Italiaan Sonny Colbrelli, de kersverse Europese kampioen. De Fransman Mathieu Burgaudeau werd derde. Dylan Teuns was met een achttiende stek op 1’38’’ de beste Belg.

Voor Valgen was het de tweede zege op twee dagen tijd. Woensdag won hij de Giro della Toscana. Daarvoor was het van de Amstel Gold Race van 2018 geleden dat hij nog eens gewonnen had.

Alessandro Fedeli, James Whelan, Ben Swift, Filippo Magli en Ricardo Tosin kleurden de wedstrijd met een vroege vlucht: In het peloton controleerden Astana en Bahrain Victorious, al lieten ze de voorsprong wel oplopen naar zeven minuten. Toen de bonus van de vijf vluchters was gezakt, maakten in verschillende fases verscheidene renners de oversteek. Een kopgroep van acht bleef finaal over met Sonny Colbrelli, Gianni Moscon, Neilson Powless, Michael Valgren, Filippo Baroncini, Lorenzo Rota, Antonio Pedrero en Mathieu Burgaudeau. Het regende aanvallen in de finale, met pogingen van Moscon en ploegmaten Valgren en Powless. Die laatste sloeg een klein gaatje, maar Moscon dichtte het kloofje. De aankomst bergop, een helling van 1,4 kilometer aan 5,8 procent nodigde niet uit tot een vroege versnelling. Valgren wachtte lang genoeg, Colbrelli probeerde nog, maar had niet dezelfde benen als op het EK in Trento en moest vrede nemen met een tweede plaats.

Valgren lijkt net op tijd topfit voor het WK in Vlaanderen. De winnaar van de Omloop Het Nieuwsblad in 2018 komt aan de start met een sterke Deense selectie, met onde rmeer Magnus Cort, Kasper Asgreen en Mads Pedersen.