Hoeselt

Als ergens in Europa een groot bedrijf duurzamer wil gaan werken, is de kans groot dat de telefoon rinkelt bij Encon in Bilzen. Het bedrijf van CEO Robin Bruninx begeleidt op dit moment twee miljard euro aan duurzame bouwprojecten en heeft honderd windmolens op stapel staan. En intussen wordt de strijk van het personeel op het werk gedaan.