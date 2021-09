Hilde De Baerdemaeker kopt binnen: “Zoute chips met zwarte chocolade is mijn ultieme guilty pleasure”

“Yoga confronteert me elke keer opnieuw met mijn onrust”, zegt Hilde De Baerdemaker in onze videorubriek ‘kopt binnen’. Met vier kinderen, vijf huisdieren en een druk professioneel leven als actrice, is het misschien niet verwonderlijk dat die onrust er is. Met ‘Nog 9 minuten’ leert ze anderen mediteren. Maar waarvan gaat Hildes hart nog sneller slaan? “Zoute chips en zwarte chocolade tegelijk, dat moet wel mijn grootste guilty pleasure zijn.”