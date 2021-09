Minister Peeters wil dit jaar 125 kruispunten conflictvrij maken

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters wil dit jaar 125 kruispunten op de Vlaamse gewestwegen conflictvrij maken. In juni stond de teller op 62. Daarmee wil de Open Vld-minister niet alleen uitvoering geven aan een actieplan uit 2016, maar het is ook haar ambitie om in de toekomst “alle kruispunten maximaal conflictvrij te maken”.

Conflictvrije kruispunten, waar zwakke weggebruikers nooit groen hebben als er voertuigen kunnen afslaan, worden de norm. Enkel als het echt niet anders kan, wordt er nog van afgeweken. Dat is één van de 37 maatregelen in het nieuwe Verkeersveiligheisplan van minister van Mobiliteit Lydia Peeters. Met die maatregel borduurt de Open Vld-minister verder op het ‘Actieplan Verkeerslichten’ uit 2016 dat ook al de ambitie had om kruispunten maximaal conflictvrij te maken. Dat plan had de ambitie om elk jaar 125 kruispunten aan te pakken en conflictvrij te maken.

Volgens minister Peeters liggen er op de Vlaamse gewestwegen 1.703 kruispunten met lichtenregeling. Daarvan zijn er intussen 272 volledig conflictvrij (16 procent), 1.226 kruispunten zijn gedeeltelijk conflictvrij en/of voorzien van veiligheidsverhogende maatregen (72 procent), 205 (12 procent) zijn niet conflictvrij. Het is de bedoeling om jaarlijks 125 kruispunten aan te pakken. De Open Vld-minister wil die ambitie dit jaar halen. In juni stond de teller op 62.

Voor de linkse oppositiepartijen Groen en Vooruit gaat het allemaal te traag. “De ambitie van 125 kruispunten is sinds 2016 geen enkele keer gehaald”, zegt Stijn Bex (Groen). “Tussen 2016 en nu is het aantal volledig conflictvrije kruispunten met amper 0,6 procentpunt gestegen. Dat is niet te begrijpen”, vult Annick Lambrecht (Vooruit) aan. Bex en Lambrecht vinden dat minister Peeters ook duidelijker moet kiezen voor verkeersveiligheid en daarbij minder rekening moet houden met doorstroming.

Volgens minister Peeters heeft verkeersveiligheid altijd voorrang op doorstroming, maar is het onmogelijk om overal conflictvrije kruispunten te maken. “Soms is het gewoon onmogelijk omdat er te weinig plaats is en soms zou een volledig conflictvrij kruispunt voor alle vervoersmodi leiden tot zo’n grote opstoppingen dat er wordt ingeboet op de veiligheid”, aldus Peeters.