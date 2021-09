BERINGEN

Fossiele brandstoffen als aardgas of mazout zijn uit den boze op Curtis Park in Koersel. De nieuwe verkaveling van 56 huizen moet de eerste CO2-neutrale woonwijk van het land worden met glasvezelverbinding. “Het wordt een gezellige buurt die helemaal uitgerust is voor de toekomst”, zegt projectontwikkelaar Stefan Roosen.