Vrijwilligers verkopen azalea’s voor Kom op tegen Kanker

Na een jaartje coronapauze is er tijdens het 27ste plantjesweekend voor Kom op tegen Kanker opnieuw een traditionele deur-aan-deurverkoop met vrijwilligers.

Van donderdag 16 september tot en met zondag 19 september gaan heel wat vrijwilligers op pad in Heers om azalea’s te verkopen voor Kom op tegen Kanker. Koop dus een plantje voor het goede doel om jezelf, een dierbare of zorgverlener in de bloemetjes te zetten. Je herkent de vrijwilligers aan hun badge van Kom op tegen Kanker. De opbrengst van de verkoop gaat integraal naar het kankeronderzoek.

Als je deze huis-aan-huisverkoop hebt gemist, dan kan je nog in het administratief centrum terecht voor een plantje. Dat kan op donderdag 16 september van 14 tot 19 uur, op vrijdag 17 september van 9 tot 12 uur, op zaterdag 18 september van 10 tot 14 uur en op maandag 20 september van 9 tot 12 uur en van 13 tot 18 uur. Je kan ook altijd online plantjes kopen of schenken via de webshop: webshop.komoptegenkanker.be.