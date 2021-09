Greet Minnen strandt in tweede ronde WTA Luxemburg

In de tweede ronde ging de 24-jarige Minnen in twee sets onderuit tegen de 23-jarige Tsjechische Marie Bouzkova (WTA 84). Het werd 6-3 en 6-1. De wedstrijd duurde een uur en vijftien minuten.

Bouzkova had in 2019 in Istanboel ook hun enige eerdere ontmoeting gewonnen (6-2, 6-1).

Om de laatste vier te halen, moet Bouzkova voorbij de achttienjarige Deense Clara Tauson (WTA 70). Zij wipte het Russische vierde reekshoofd Ekaterina Alexandrova (WTA 33) met 6-4, 3-6 en 7-6 (7/1).

Later op de dag komt Minnen nog in actie in het dubbelspel. Aan de zijde van haar partner Alison Van Uytvanck speelt ze tegen de Indiase Sania Mirza en de Chinese Shuai Zhang. Die vormen het tweede reekshoofd.

In het enkeltoernooi speelt Elise Mertens (WTA 16) donderdagavond in de tweede ronde tegen de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovich (WTA 111).