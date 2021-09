CD&V Limburg: "Probleemwolf moet weg of landbouwers nemen heft in eigen handen"

''De probleemwolf moet weg uit Limburg, de grens is bereikt. Als de overheid niet ingrijpt dan gaan landbouwers het heft in eigen handen nemen," dat zegt Vlaams Parlementslid Jo Brouns van CD&V. Na verschillende wolvenaanvallen op runderen en pony's is de maat vol. "Er is geen draagvlak voor de wolf," luidt het. CD&V-Limburg is voorstander om de wolf te verplaatsen naar bijvoorbeeld Duitsland waar naar eigen zeggen wel plaats is. In het Vlaams parlement eist Brouns actie van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.