Parket opent onderzoek naar geldstromen Pukkelpop na artikel op satirische website

Het parket van Limburg start een onderzoek naar mogelijk verdachte geldstromen bij Pukkelpop. Het gaat voor alle duidelijkheid om een opsporingsonderzoek ambtshalve, en niet om een gerechtelijk onderzoek. Opvallend is dat het gerecht in actie komt na een artikel van de satirische website 't Scheldt, een blad met een bedenkelijke reputatie. 't Scheldt beschuldigt organisator Chokri Mahassine van het overhevelen van geld naar zijn eigen bedrijf en neemt de woorden verduistering en belangenvermenging in de mond. "Maar als daar geen aanwijzingen voor zijn, zullen we niet nalaten dat publiek te maken," aldus het parket.

