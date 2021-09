Red Flames openen WK-kwalificatiecampagne in Polen: “Belangrijk om goed te starten”

Vrijdagavond (19u) beginnen de Belgische voetbalvrouwen (FIFA 19) aan hun kwalificatieronde voor het WK 2023 met een uitwedstrijd in Gdansk tegen Polen (FIFA 29). Vier dagen later ontvangen ze in Brussel Albanië (FIFA 75).

Voor de Red Flames zijn het de eerste opdrachten in groep F, waar verder ook Noorwegen (FIFA 12), Kosovo (FIFA 115) en Armenië (FIFA 128) deel van uitmaken. De groepswinnaar plaatst zich voor de eindronde in Australië en Nieuw-Zeeland. De tweede speelt play-offs.

Bondscoach Ives Serneels kan door blessures geen beroep doen op vaste waarden als Profvoetbalster van het Jaar Laura De Neve, Elena Dhont, Ella Van Kerkhoven en Kassie Missipo.

België was er nog nooit bij op een WK vrouwenvoetbal. Het WK van 2019 in Frankrijk misten ze na verlies in de play-offs tegen Zwitserland. De Flames debuteerden in 2017 wel op het EK in Nederland en zijn er volgend jaar eveneens bij wanneer in Engeland (met een jaar vertraging) om de Europese titel wordt gespeeld.

Op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland zullen voor het eerst 32 landen in plaats van 24 deelnemen. De Verenigde Staten wonnen de voorbije twee edities.

“Belangrijk om goed te starten”

“Polen is een goeie ploeg met enkele speelsters die veel individuele kwaliteiten hebben. Ze zullen hier morgen ook kunnen genieten van de steun van hun supporters. Het is aan ons om daar op de juiste manier mee om te gaan”, zegt bondscoach Ives Serneels daags voor de wedstrijd.

“Wij gaan voor de overwinning. Dat is onze ambitie. In een kwalificatiecampagne is het altijd belangrijk een goede eerste wedstrijd te spelen. Als je drie punten kan halen, dan start je goed en doe je een heel goeie zaak. Dat is het uitgangspunt.”

Dit jaar speelden de Flames alleen nog maar vriendschappelijk. Dat leverde soms enkele duidelijke nederlagen op, zoals tegen Noorwegen, Nederland (1-6), Duitsland (2-0) en Spanje (3-0). Welke lessen trok Serneels daaruit? “De basis voor onze ploeg is heel belangrijk. We moeten kijken naar onze individuele kwaliteiten. We moeten het simpel houden en onze kwaliteiten gebruiken. Als iedereen dat goed doet, hebben wij een goeie ploeg.”