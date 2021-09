Schaatser Mathias Vosté droomt “stiekem” van podium op Winterspelen

Schaatser Mathias Vosté richt zich in het olympisch seizoen op de 1000 en de 1500 meter. Dat zegt Vosté in een interview met de gespecialiseerde site schaatsen.nl. Voor de 500 meter is zijn start en de eerste 100 meter niet goed genoeg.

Vier en een halve maand voor het begin van de Olympische Winterspelen in Peking denkt de 27-jarige schaatser dat op een goede dag alles mogelijk is. “Stiekem droom ik van een plaats op het olympisch podium.”

Zijn keuze voor de middenafstanden (1000 en 1500 meter ) is mede ingegeven door de blessure die hij aan het eind van het vorig seizoen opliep. Nadat hij bij het EK sprint een tweede plaats op de tweede 1000 meter had behaald, scheurde hij bij de training zijn lies. Daardoor moest hij het seizoen afbreken.

Na zes maanden is hij daarvan goed hersteld. “Ik houd me niet in bij de training, behalve bij de start.” Vosté is houder van het Belgisch record op de 500 en de 1000 meter: 35.18 en 1:07.79. Op de 1500 meter heeft hij 1:45.21 als beste tijd staan. Met 1:42.48 (Calgary, 2015) is Bart Swings nationaal recordhouder op die afstand.

Met Nederlandse toppers als Kjeld Nuis, Ronald Mulder, Femke Kok en Ireen Wüst maakt de sinds vijf jaar in Nijeholtwolde bij Heerenveen wonende Vosté deel uit van Team Reggeborgh. Vosté is de enige buitenlander in de ploeg, die momenteel op trainingskamp is in Mallorca.

“Iedereen kan goed met elkaar, er heerst een goede sfeer er wordt veel lol gemaakt en wordt tevens serieus getraind.” Onlangs maakte Reggeborgh, een investeringsmaatschappij, bekend tot 2026 door te gaan als sponsor.