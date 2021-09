Bijslapen in het weekend? Dan krijg je dit gezondheidsvoordeel erbij

Een team wetenschappers aan de Yonsei-universiteit in Zuid-Korea analyseerde gegevens van een eerdere gezondheidsenquête uit 2016, waaraan 5.500 Zuid-Koreanen deelnamen. Die data tonen aan dat mensen die in het weekend een tot twee uur extra sliepen een lager risico hadden om een depressie te ontwikkelen. Een uurtje extra dutten zou het risico met een derde verkleinen, twee uurtjes met ongeveer de helft. Let wel: een hele dag in bed blijven liggen is geen goed idee. De kans op een depressie stijgt immers weer als het ‘bijslapen’ langer dan twee uur duurde. Zie het uitslapen dus niet als een betere slaaphygiëne, wél als snelle boost voor je humeur.

Deze conclusie is nieuw, maar in 2018 suggereerde een Zweedse studie in het Journal of sleep research al dat ‘slaap inhalen’ meer steek houdt dan vroeger werd gedacht. Onderzoekers aan de universiteit van Stockholm, het Karolinska-instituut en het Stress Research Institute volgden dertien jaar lang de slaapgewoonten van 38.000 mensen op. Hun bevindingen wezen uit dat kortslapers, die af en toe langer blijven liggen, het risico op een vroegtijdige dood aanzienlijk terugdringen. Straffer nog: mensen die in de weekends langer doorslapen en dan wél acht uur of meer halen per nacht, hebben zelfs geen verhoogd sterfterisico in vergelijking met zij die consequent van zes of zeven uurtjes nachtrust genieten.

Niet te lang

Volgens slaapexpert Johan Verbraecken, verbonden aan het UZA, is het – ongeacht bijslapen later op de dag – steeds belangrijk dat je het vaste tijdstip van opstaan zo goed mogelijk respecteert. “Als je daar te veel mee knoeit, ontstaat misschien een slaapprobleem omdat je biologische klok verstoord raakt. Slaap maximaal twee uurtjes langer of kruip er gewoon vroeger in. Zo krijg je ook die extra slaap.”

En blijf vooral niet te lang (bij)slapen. Te veel slapen is mogelijk nog slechter is dan te weinig nachtrust. Meer dan tien uur slapen per nacht zou cardiovasculaire ziektes in de hand kunnen werken, zo stond er in 2019 geschreven in het wetenschappelijke vakblad Journal of the American heart association. “Als je tot twaalf uur slaapt is het raadzaam om op onderzoek te trekken. Misschien ligt een depressie of andere psychologische aandoening aan de basis van het vele slapen. Ook pijnproblemen kunnen ervoor zorgen dat je lang slaapt. Mensen met obesitas, diabetes, kanker of (verborgen) slaapapneu slapen ook langer dan normaal.”