Pukkelpop ontkent met klem lasterlijke aantijgingen over onregelmatigheden

De organisatie van het muziekfestival Pukkelpop betwist “met klem” de “lasterlijke aantijgingen” over vermeende onregelmatigheden. Dat liet de Pukkelpoporganisatie donderdag weten via woordvoerder Frederik Luyten. Donderdag raakte bekend dat het parket van Limburg een opsporingsonderzoek is opgestart naar mogelijke onregelmatigheden binnen de vennootschappen achter Pukkelpop. Het parket benadrukte wel het vermoeden van onschuld.

“De organisatie van Pukkelpop werd de voorbije jaren structureel door experten ter zake geprofessionaliseerd. We hebben alle vertrouwen in hun vakkundige aanpak en wachten verder onderzoek af om te horen waar dit precies over gaat. De lasterlijke aantijgingen worden vanzelfsprekend met klem betwist. We hopen ook dat het parket zo snel als mogelijk in actie komt zodat deze zaak kan worden uitgeklaard. Het spreekt voor zich dat onze organisatie in alle transparantie hun vragen zal beantwoorden en alle mogelijke informatie zal verschaffen”, aldus Pukkelpop in een mededeling.

Onschuldig

Naar aanleiding van een publicatie op de satirische website ‘t Scheldt heeft het parket woensdag samengezeten met de federale gerechtelijke politie. “We hebben gevraagd een proces-verbaal op te stellen naar aanleiding van de inhoud van de reportage op de website. We gaan dit de komende dagen nakijken en als parket onze voelsprieten uitsteken samen met de politiediensten of er sprake is van eventuele onregelmatigheden. Het is heel belangrijk dat ik eraan vastknoop dat het vermoeden van onschuld speelt. Dat wil zeggen dat de rechtspersonen en de natuurlijke personen rondom het verhaal op dit ogenblik onschuldig zijn. Wanneer we het dossier zouden klasseren, zullen we dat ook actief communiceren”, aldus Pieter Strauven, persmagistraat van het Limburgse parket donderdag aan het Hasseltse gerechtshof.

