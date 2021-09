Red Wolves kennen programma in voorrondes EK en WK

België werd in de eerste kwalificatieronde van het WK 2023 in Zweden en Polen ingedeeld in een groep met Griekenland, Kosovo en Turkije. Op woensdag 3 november speelt België thuis tegen Griekenland om vervolgens naar Kosovo af te reizen voor een duel op 7 november. De resterende vier WK-kwalificatiewedstrijden worden tijdens de eerste twee weken van januari gespeeld. De data zijn voorlopig nog onder voorbehoud. De Red Wolves beginnen op verplaatsing tegen Turkije (datum te bepalen) waarna op zaterdag 8 januari de return tegen datzelfde Turkije op de planning staat. Midweek (datum te bepalen) wordt er gespeeld tegen Griekenland waarna op zaterdag 15 januari de zesde en laatste WK-kwalificatiewedstrijd thuis afgewerkt wordt tegen Kosovo. Enkel de groepswinnaar stoot door naar de volgende kwalificatieronde.

Daarnaast staan voor de Wolves ook de EK-barragewedstrijden tegen Luxemburg op het programma. Op 20 januari wordt in Luxemburg gespeeld, twee dagen later volgt de return. Deze data moeten wel nog worden bevestigd door de EHF. De winnaar van het duel verzekert zich van behoud in de hoofdgroep, de verliezer wordt veroordeeld tot het spelen van prékwalificaties in aanloop van het EK van 2024 dat in Duitsland gespeeld wordt.

Alle thuiswedstrijden van België in het kader van het WK en EK worden gespeeld in de Alverberg in Hasselt.