Jürgen Klopp geeft positieve update over blessure van “legende” Divock Origi: “Ze zijn vergeten hoe goed hij is”

Liverpool had het woensdag knap lastig met het Europees wederoptredende Milan. Met Divock Origi in de basis werd het 3-2 op Anfield. Onze landgenoot moest geblesseerd vervangen worden, maar volgens trainer Jürgen Klopp valt alles heel goed mee.

Origi speelde verrassend ruim een uur mee bij de Reds. Daarin gaf hij een piekfijne assist voor de gelijkmaker van Mo Salah. Het leverde hem een 8 op 10 op bij Liverpool Echo.

“Hij kon een vroege kans niet geweldig goed afronden, maar Origi leidde de aanval op een agressieve manier”, aldus de Britse krant. “Hij werkte hard en gaf een sublieme pass richting Salah voor de 2-2. Daarna dwong een blessure hem tot een vervanging.”

Over die ‘blessure’ had Klopp nadien het volgende te zeggen: “Divock kreeg een kramp, dus hij is niet geblesseerd. Dat was ook niet meer dan normaal.”

“Legende”

De Duitse trainer stak vervolgens de loftrompet af over onze landgenoot. “Het is niet dat hij iets speciaal heeft gedaan op training, maar Divock is gewoon een geweldige kerel”, aldus Klopp. “Als mensen binnen tien jaar gaan terugkijken op deze periode, dan zullen ze hem aanzien als een Liverpool-legende. Nu is hij nog te jong en moet hij nog voetbal spelen.”

Volgens Klopp leek het erop dat Origi afgelopen zomer zou vertrekken. “Om heel eerlijk te zijn, ik dacht dat hij zou weggaan. De voetbalwereld is echter een gekke plek want mensen zijn duidelijk vergeten hoe goed hij wel niet is. Het is gewoon moeilijk om in dit team te geraken. Divock heeft niks verkeerd gedaan. Hij geeft altijd alles en toch geraakt hij vaak niet van de bank. Vanavond was hij echter de juiste man voor de job, hij deed het zeer goed en ik ben blij voor hem.”