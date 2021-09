Crevits bevriest terugbetaling aan Pukkelpop in afwachting van resultaat gerechtelijk onderzoek

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits heeft beslist om de terugbetaling van de voorschotten aan het muziekfestival Pukkelpop op te schorten in afwachting van de resultaten van het gerechtelijke onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden. “De beoordeling van het dossier zal worden uitgesteld tot er helderheid is over dat gerechtelijke onderzoek”. Dat heeft de minister donderdag in de commissie Economie van het Vlaams Parlement aangekondigd.

Het muziekfestival werd deze zomer afgelast, nadat de organisatoren 1,8 miljoen euro voorschot hadden aangevraagd bij de Vlaamse overheid. Dat dossier was ook goedgekeurd door de Vlaamse overheid, maar het bedrag was nog niet uitbetaald. Eind augustus werd geoordeeld dat Pukkelpop aanspraak kon maken op een terugbetaling omdat de afgelasting wel degelijk het gevolg was van de verstrengde coronamaatregelen van de overheid.

LEES OOK. Pukkelpop krijgt tot 1,8 miljoen euro terugbetaald voor afgelast festival: “Erg welkom om editie 2022 voor te bereiden”

Het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) was nog bezig met de verdere beoordeling van het dossier, onder meer om na te gaan welke bedrag er precies zou worden terugbetaald. VLAIO verwacht tegen midden oktober een volledig dossier en plant eind oktober zelf ook een inspectie ter plaatse.

Maar intussen is aan het licht gekomen dat er een gerechtelijk onderzoek is opgestart naar mogelijke onregelmatigheden bij bedrijven rond Pukkelpop-organisator Chokri Mahassine. “Op basis van die informatie is samen met VLAIO beslist om het dossier voorlopig niet af te ronden en niet uit te betalen tot het resultaat van het onderzoek bekend is. We willen een mogelijke interferentie vermijden. De beoordeling van het dossier zal worden uitgesteld tot er helderheid is over dat gerechtelijke onderzoek”, aldus minister Crevits.

Vlaams parlementslid Maurits Vande Reyde (Open Vld), die het Pukkelpop-dossier heeft opgevolgd, reageert tevreden op de beslissing van de minister. Hij blijft hameren op de noodzaak van “100 procent transparantie” in het dossier.

LEES OOK. Parket opent onderzoek naar Pukkelpop-organisator Chokri Mahassine