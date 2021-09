Hilariteit over magazinecover met prins Harry en Meghan: “Hij lijkt haar kapper”

Het tijdschrift onthulde de cover van hun blad Time 100 met de meest invloedrijke personen van het moment. Daarop staat Meghan Markle in een wit jumpsuit en volumineuze haardos op de voorgrond, prins Harry staat of zit – mensen geraken er maar niet aan uit – iets meer naar achteren met zijn hand op haar rechterschouder. “Om te tonen dat hij achter haar staat en haar steunt in wat ze doet”, volgens sommigen. Weetje: het is de eerste keer dat het koppel samen op een cover staat.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Toch klinkt de kritiek op het beeld veel luider. Velen vinden immers dat het koppel er fake uitziet omdat de foto bewerkt zou zijn met Photoshop. Prins Harry lijkt een vollere haardos te hebben, er staat een gele streep op zijn gezicht wat weggommen impliceert en hun ogen lijken “griezelig”. Prins Harry, die eerder deze week 37 jaar werd, wordt her en der ook vergeleken met een celebritykapper omdat het eruitziet alsof hij Meghan met verse, weelderig gestylede manen naar voor schuift en voor de spiegel uitlegt hoe haar kapsel tot stand kwam.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Naast de coverfoto prijken Harry en Meghan ook binnen in het blad op een foto. Daarop dragen ze matching groene outfits. Ernaast staat een korte profielschets. Die werd geschreven door hun vriend en chef-kok José Andrés, wiens liefdadigheid World Central Kitchen geliefd is bij de Sussexen en financieel wordt ondersteund door hun Archewell-stichting in India en het Caribisch gebied.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen