Hond met drie poten vindt gouden mandje bij ex-militair met geamputeerd been

Het leven van Dane Orozco (42) en hond Kane ging niet over rozen. De ex-militair verloor in 2016 zijn been toen hij op missie een zware infectie kreeg en sukkelde met een depressie door zijn handicap. Duitse herder Kane leefde op straat, waar hij werd aangereden door een auto. De poot van de hond was gebroken en moest in het asiel geamputeerd worden. Maar toen vonden de twee elkaar en Dane verloor onmiddellijk zijn hart aan de Duitse herder. “Hij heeft mijn leven veranderd”, klinkt het.