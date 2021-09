F1-renstal Aston Martin houdt vast aan Vettel en Stroll

Viervoudig wereldkampioen Vettel (2010-2013) stapte vorig jaar van Ferrari over naar Aston Martin. Na veertien Grote Prijzen is de 34-jarige Duitser twaalfde in de WK-stand met 35 punten. Een tweede plaats in Azerbeidzjan achter Sergio Perez (Red Bull) is zijn beste uitslag dit jaar.

De 22-jarige Stroll is bezig aan zijn derde seizoen bij het team dat vroeger Racing Point heette en eigendom is van zijn vader Lawrence Stroll. Daarvoor reed hij twee jaar bij Williams. De Canadees is voorlopig dertiende in het WK-klassement met 24 punten. Een zevende plek in de voorbije Italiaanse GP in Imola is zijn beste resultaat van het seizoen.