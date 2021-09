Elton John stelt afscheidstournee uit omwille van fysieke problemen

Opnieuw noppes voor de fans van Elton John. De Britse zanger kondigde donderdagmiddag aan dat hij volgende maand toch niet in het Antwerpse Sportpaleis zal staan met zijn afscheidstournee. Het Europese luik van de Farewell yellow brick road tour is integraal verplaatst naar 2023, omwille van gezondheidsredenen.

Al sinds 2019 liggen twee uitverkochte Sportpaleizen op Elton John te wachten. Omwille van de pandemie werden de shows meermaals uitgesteld, maar op 16 en 17 oktober zou de zanger eindelijk opnieuw op het podium verschijnen. Helaas.“Het is met grote droefheid dat ik de data voor 2021 van mijn Farewell Yellow Brick Road tour in Europa en het Verenigd Koninkrijk moet verplaatsen naar 20233”, kondigt John aan. De shows in het Sportpaleis worden verplaatst naar 27 en 28 mei 2023. Tickets blijven geldig.

“Aan het eind van mijn zomervakantie maakte ik een harde val en sindsdien heb ik veel pijn in mijn heup”, verklaart de zanger de beslissing. “Ondanks intensieve kinesitherapie en gespecialiseerde behandeling is de pijn blijven verergeren en wordt het steeds moeilijker om te bewegen. Er is mij geadviseerd om zo snel mogelijk een operatie te ondergaan om volledig te kunnen herstellen en complicaties op lange termijn te vermijden. Ik zal een programma van intensieve kinesitherapie volgen om weer helemaal mobiel te worden, zonder pijn.”

“Op 25 september neem ik zoals gepland deel aan het evenement van Global Citizen, want ik wil een goed doel niet in de steek laten. Die avond staan slechts vijf liedjes op het programma, wat fysiek gezien van een heel andere orde is dan een tournee waarbij ik elke avond bijna drie uur op het podium sta en ‘s nachts van het ene naar het andere land reis. Hierna zal ik worden geopereerd om ervoor te zorgen dat de tournee in januari 2022 in New Orleans weer kan worden afgetrapt.”

Ik weet hoe geduldig mijn ongelooflijke fans zijn geweest sinds het coronavirus vorig jaar roet in het eten gooide, en mijn hart breekt omdat ik jullie nu nog langer moet laten wachten. Ik voel precies dezelfde frustraties na het jaar dat we gehad hebben. Ik beloof dat de shows volgend jaar terugkomen, en ik zal ervoor zorgen dat ze het wachten meer dan waard zijn.”

Alle ticketkopers worden nog persoonlijk op de hoogte gebracht via mail.