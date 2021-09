Het is alweer twee jaar geleden dat Dan Karaty (44), jurylid in onder meer So you think you can dance en Belgium’s got talent, voor het laatst op tv was. Sindsdien deden vanuit zijn woonplaats New York geruchten de ronde over hem en zijn gezondheid. Aan de vooravond van zijn ‘comeback’ doet Karaty zijn verhaal aan het Nederlandse weekblad Privé. “Ik was niet goed bezig.”