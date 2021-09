Xenia uit Leopoldsburg verloor 40 kilo en krijgt make-over: “Wat past nu bij mij?”

Xenia (29) uit Leopoldsburg is Prime Expert bij Proximus. Ze viel na haar zwangerschap 40 kilo af en weet niet goed hoe ze haar nieuwe lichaam moet kleden. Haar wens: “Ik wil eindelijk eens weten wat bij mij past, wat ik wel of niet kan dragen.”

Zo komt ze binnen in onze studio

“Ik werk al twee jaar thuis en dan trek je toch ‘s morgens weer iets comfortabel aan”, zegt Xenia. “Het liefst van al loop ik nog de hele dag rond in een huispak.”

Dit vindt ze van het resultaat

Deze outfit kun je shoppen bij la Bottega in Hasselt: broek 105 euro, blazer 180 euro, rolkraag 160 euro, laarsjes 485 euro. — © Anja Blevi

Xenia: “Ik heb echt genoten van deze dag. Mijn haar is zoveel pittiger en mijn rode lippen zijn geweldig. Ik weet nu ook dat ik beter een broek met rechte pijpen draag in plaats van een skinny.”

De tips van ons make-overteam

1. Stylingtip

Styliste Liesbeth Verlinden voor La Bottega: “Xenia is fijn en klein en kan gerust ribfluweel dragen. De verticale belijning ervan verlengt haar silhouet, net als schoenen in dezelfde kleur als je outfit. Vergeet niet dat je elk stuk van je pak ook afzonderlijk kan dragen. Een blazer is het basisstuk bij uitstek om op een leuke jeans te dragen.”

2. Beautytip

Visagiste Vera Kellens voor La Bottega: “Xenia draagt een bril en mag haar ogen daarom iets zwaarder opmaken. Ik koos voor oogschaduw in grijsblauwe en champagnekleurige tinten. Rode lippen geven haar look een instant boost. Voor de fotoshoot gebruikte ik een perzikkleurige blush, maar wist je dat je ook perfect je lippenstift als blush kan gebruiken?”

3. Kapseltip

Luc Boonen van Mod’s Hair: “Deze kortere snit verlengt Xenia’s totale silhouet. Haar mooie natuurlijke krul komt meteen beter tot zijn recht met deze korte carré. Koperkleurige schakeringen doen haar gezicht opleven. Droog je natuurlijke krul met een diffuserkop voor meer volume en minder pluizig haar. Geen tijd voor een uitgebreide haarstyling? Gebruik een krulspray die snel je natuurlijke krul weer opfrist.”

Make-over in samenwerking met styliste Liesbeth Verlinden voor La Bottega, Vera Kellens ism Bellapierre voor La Bottega, en kapper Luc Boonen bij Mod’s Hair, alle in Hasselt.

