Meilandjes laten ingeslapen familiehond Bommel opzetten

Weinig reden tot ‘wijnen’, want de familie Meiland neemt vanavond een harde beslissing. In de vorige afleveringen werd duidelijk dat het steeds slechter ging met Bommel, de familiehond. Hij raakte snel overprikkeld, viel elke stofzuiger aan en hapte geregeld naar vreemden. Ook lichamelijk kampte de buldog met vele klachten.

Martien en co. zien in dat elke dag een lijdensweg is. De Meilandjes hebben daarom besloten om het dier te laten inslapen. Dat zorgt natuurlijk voor tranen, maar dan komt de familie op het lumineuze idee om het beest te laten opzetten door een taxidermist. (tove)