TAS bevestigt dopingschorsing voor atletiekcoach Alberto Salazar

De voormalige trainer van onder meer Mo Farah en Sifan Hassan werd eind september 2019 geschorst door het Amerikaanse antidopingagentschap USADA maar ging in beroep bij het TAS.

De 63-jarige atletiekcoach was de bezieler van het Oregon Project, een trainingsgroep van topniveau met basis in de VS en gefinancierd door Nike. Het centrum werd in 2001 opgericht maar is inmiddels weer opgedoekt. Salazar werd onder andere beschuldigd van handel in testosteron.

Ook dokter Jeffrey Brown, die eveneens een rol speelde in de verboden dopingpraktijken, zag zijn schorsing donderdag bevestigd.