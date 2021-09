Vlaamse gemeente betaalt 134.000 euro voor blote kont: “Bijzonder hoog bedrag”

Het bronzen beeld ‘Moeder Aarde I’ van de Kortrijkse kunstenares Ann Deman ligt al meer dan 12 jaar sensueel aan de oever van de Latemse Leie. Het staat symbool voor moederschap, vruchtbaarheid en verbondenheid met de aarde.

Eerder dit jaar werd het weggehaald voor een restauratie omdat er veel op geklauterd werd wat zijn sporen naliet. De gemeente gaat het kunstwerk nu aankopen voor 134.000 euro. “Het beeld is intussen vergroeid met de plek, alom gekend en een duidelijke markering op de site”, zegt schepen Pieter Vanderheyden (Welzijn).

De Latemse oppositie fronst de wenkbrauwen over de aankoop. “De voorbije 20 jaar zijn er verscheidene beelden op het openbaar domein geplaatst met de afspraak dat hieraan geen vergoeding werd gekoppeld, maar een vorm van gratis publiciteit”, zegt Kristof Vanden Berghe van Samen N-VA. “Blijkbaar wordt er nu van visie veranderd, maar het bedrag dat betaald wordt is wel bijzonder hoog, meer dan de totale aankoop van kunst door de gemeente de voorbije 20 jaar.”

Veel geld voor één beeld

Ook Voor Latem en Deurle gaat het de aankoop te ver. “Het bevreemdt ons dat het schepencollege nu zoveel geldt veil heeft voor één beeld terwijl andere aanbiedingen steevast werden afgeslagen om ons onduidelijke redenen”, meent fractieleider Nicolas Bosschem.

Burgemeester Agnes Lannoo-Van Wanseele (Welzijn) vindt de aankoop wel opportuun. “We hebben voor het kunstwerk een relatief lage prijs betaald. Een gelijkaardig beeld is in Kortrijk voor veel meer verkocht. En mochten we het niet gekocht hebben, dan zou het niet meer terug komen naar Sint-Martens-Latem. Mocht er ooit na ons een bestuur zijn die het beeld wil verkopen, dan kan dat. Het is verhandelbaar.”