Dit zijn de verwachte opstellingen van Rapid Wien en KRC Genk

LEES OOK. ANALYSE. “De speeltijd is voorbij voor KRC Genk, in Wenen moeten winnaars opstaan”

Rapid Wien: keeper Strebinger out

Doelman Strebinger heeft weer veel last van de schouderblessure, die hem eerder dit seizoen al enkele weken aan de kant hield. Gartler is zijn vervanger. Stojkovic keert terug uit blessure en wordt op de rechtsachter in de basis verwacht. Ljubicic is onzeker en begint hoogstens op de bank, waar ook Wimmer (ex-Spurs en -Moeskroen) zal plaatsnemen.

DE VERWACHTE ELF: Gartler, Stojkovic, Hofmann, Greiml, Ullmann, Petrovic, Grahovac, Arase, Fountas, Grüll, Kara.

INVALLERS: Unger, Hedl, Aiwu, Wimmer, Diajkovic, Sulzbacher, Ljubicic (?), Auer, Kanuric, Knasmüllner, Kitagawa.

GEBLESSEERD: Dibon, Schuster, Strebinger.

KRC Genk: iedereen speelklaar

“Iedereen is fit”, benadrukte Van den Brom op de persconferentie, even later gingen 23 spelers voluit op de laatste training. De Nederlander sloot wel niet uit dat hij, gezien het “moordend” programma, op enkele plaatsten roteert. “Maar daar ben ik nog niet uit.” Onder meer Hrosovsky en Trésor maken aanspraak op een basisplaats.

DE VERWACHTE ELF:

INVALLERS: Leysen, Chambaere, Preciado, Sadick, McKenzie, Jukleröd, Eiting, Toma, Thorstvedt, Oyen, Paintsil, Ugbo.