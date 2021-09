Belastingvoordeel voor tweede verblijven op de wip

Groenen, socialisten en CD&V pleiten bij de komende begrotings­besprekingen voor de afschaffing van het belastingvoordeel bij de aankoop van een tweede verblijf. Dat kan op termijn tot 100 miljoen euro opleveren, schrijft onze zusterkrant De Standaard donderdag.

Het is een van de grote ongerijmdheden in onze fiscale wetgeving: de hypothecaire lening die u aangaat voor een tweede woning, geeft ­vandaag nog altijd recht op een ­belastingvoordeel. Maar als u leent voor het huis waarin u woont, de eerste woning, geniet u geen fiscaal voordeel meer. Die vreemde twist is het gevolg van de zesde staatshervorming in 2014. Sindsdien zijn de gewesten bevoegd voor de eigen gezinswoning, de tweede ­woning bleef een federale bevoegdheid.

Vlaanderen verminderde de woon­bonus op de eerste woning, om hem vanaf 2020 volledig af te schaffen. Ook in Brussel is hij ­ondertussen afgeschaft en Wallonië werkt vandaag met een chèque habitat. Maar het fiscale voordeel op tweede verblijven durfde de ­regering-Michel nooit aan te pakken. De kapitaalaflossingen van de hypothecaire lening voor de tweede woning - ook in een ander EU-land - geven nog altijd recht op een belastingvermindering van maximaal 705 euro per jaar. Daarnaast kun je de interesten op de ­lening ­aftrekken van de onroerende inkomsten, zoals de huur.

Maar in verschillende partijen staat de afschaffing van het belastingvoordeel nu op het lijstje van ­mogelijke maatregelen bij de komende begrotingsbesprekingen. Groen en Ecolo hebben in de lente al een wetsvoorstel ingediend om vanaf 2022 komaf te maken met het voordeel.

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) wil niet vooruitlopen op de begrotings­besprekingen, maar heeft wel al te kennen gegeven dat het bestaan van dat voordeel moeilijk te verantwoorden is. “Wij steunen de afschaffing ervan”, zegt zijn voorzitter Joachim Coens onomwonden.

De afschaffing lag ook al op tafel ­tijdens de regeringsonderhandelingen, maar haalde het regeer­akkoord niet.