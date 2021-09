Wanneer zijn mondmaskers niet meer nodig? Overlegcomité hakt vrijdag de knoop door

Het Overlegcomité buigt zich vrijdag over het schrappen van het mondmasker, maar momenteel is daar nog geen politieke consensus over. De Vlaamse regering en de liberalen willen het masker het liefst overal weg, behalve op het openbaar vervoer. Maar minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) ziet een afschaffing in de winkels niet zitten.

Wanneer kunnen we dat mondmasker eindelijk links laten liggen? Over dat vraagstuk buigen de toppolitici van ons land zich vrijdag tijdens een nieuw Overlegcomité. Maar aan de vooravond van dat overleg is het al duidelijk dat je je voorraad maskers nog niet in de prullenmand mag gooien. Premier Alexander De Croo (Open VLD) zei afgelopen weekend al dat het masker het best behouden blijft op het openbaar vervoer. In andere situaties kan de maskerplicht volgens hem wel sneuvelen.

Maar tot een akkoord kon De Croo woensdag nog niet komen binnen het kernkabinet. Door de liberalen werd geopperd om het masker zo veel mogelijk weg te laten, in navolging van de Vlaamse regering. Dat zou en ingrijpende beslissing zijn, want het betekent dat niemand nog een mondmasker moet dragen in winkels, in de horeca, in treinstations of op het werk.

Maar minister Frank Vandenbroucke kantte zich tégen een al te verregaande versoepeling van de mondmaskerplicht. Volgens de minister van Volksgezondheid moet het beleid nog steeds vertrekken vanuit het voorzichtigheidsprincipe. Het achterwege laten van het mondmasker in winkels is voor hem dan ook meer dan één brug te ver.

© BELGA

Regio’s strenger

Wellicht komt de uiteindelijke beslissing van vrijdag ergens in het midden te liggen. Woensdag was er bijvoorbeeld al sprake van een compromis waarbij winkelbezoekers géén mondmasker meer op moeten, maar winkelbedienden nog wel. Maar helemaal vast staat dat zeker nog niet.

Bovendien wordt ook rekening gehouden met het huidige asymmetrische beleid qua coronamaatregelen. “De vraag is hoe laag we de federale sokkel leggen”, zegt een betrokken bron. “Dan kunnen de verschillende regio’s eventueel strenger zijn als dat nodig is.”