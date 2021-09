De Bruyne en Manchester City halen zwaar uit, Haller scoort vier keer voor Ajax

Niet enkel in Brugge werd gevoetbald. Real Madrid, met Hazard op de bank, geraakte slechts in blessuretijd voorbij Inter, Manchester City met De Bruyne in de basis haalde zwaar uit tegen Leipzig. Man van de avond was de Fransman Sebastien Haller. De spits van Ajax scoorde maar liefst vier keer in de ruime Amsterdamse zege op het veld van Sporting Portugal.

Naast Club Brugge - PSG stond in groep A ook nog de wedstrijd tussen Manchester City en RB Leipzig op het programma. Bij de thuisploeg stond Kevin De Bruyne voor het eerst dit seizoen in de basis. Na een half uur leek de wedstrijd al gespeeld. Ake zorgde al snel voor de eerste treffer, Kevin De Bruyne dwong de tweede treffer af, Mukiele versloeg zijn eigen doelman. Die maakte kort voor de pauze zijn fout deels goed door Nkunku de aansluitingstreffer aan te bieden. Mahrez vergrootte de marge nog voor de pauze tot alweer twee doelpunten. Het doelpuntenfestival ging na de pauze gewoon verder. Opnieuw Nkunku gaf de Duitsers weer hoop maar Grealish bekroonde zijn debuut in de Champions League met de vierde treffer voor de thuisploeg. De Bruyne had intussen het veld verlaten, Joao Cancelao en Jesus deden de boeken helemaal toe: 6-3.

In groep B kreeg Atletico M­­adrid het ­­­­bezoek van FC Porto. De Spaanse landskampioen gaf Yannick Carrasco een basisplaats, bij de bezoekers mocht ex-Anderlecht-verdediger Chancel Mbemba vanaf de eerste minuut opdraven. Gescoord werd er niet: 0-0. Mbemba pakte in blessuretijd nog wel een rode kaart.

Ex-Anderlechtspeler Chancel Mbemba pakte rood. — © REUTERS

In de tweede wedstrijd stond Liverpool op Anfield tegen AC Milan. Twee landgenoten haalden de aftrap: bij de bezoekers stond Alexis Saelemakers zoals verwacht in de basis maar vooral de selectie bij de Reds voor Divock Origi was een kleine verrassing. De 26-jarige aanvaller verzamelde dit seizoen in vier matchen in de Premier League nog geen enkele minuut maar mocht nu van coach Klopp van bij de aftrap aan de bak. Origi miste de eerste kans van de wedstrijd maar Trent Alexander-Arnold zorgde al snel voor Engelse voorsprong. Salah kreeg even later vanop de stip de kans om de score te verdubbelen maar miste zijn strafschop. Die misser zou de Liverpudlians zuur opbreken: Ante Rebic zorgde net voor de pauze voor de gelijkmaker en nog een minuut later duwde Diaz een tweede Italiaanse treffer tegen de touwen. Wat een ommekeer! Lang duurde de Italiaanse vreugde niet. Salah hing de bordjes meteen na de pauze alweer gelijk en maakte daarmee zijn penaltymisser goed. De piekfijne assist was van Divock Origi maar de voormalige Rode Duivel moest iets voorbij het uur geblesseerd van het veld. Liverpool rook de zege en werd beloond met de winnende treffer van kapitein Jordan Henderson: 3-2.

Batshuayi in duel met Guerreiro.

Ook in groep C stonden twee interessante wedstrijden op het programma. Dortmund begon de partij op het veld van Besiktas zonder Axel Witsel. De middenvelder viel aan de pauze in. Er waren wel basisplaatsen voor Thomas Meunier (D) en Michy Batshuayi (B). De Duitsers kwamen al snel op voorsprong via Jude Bellingham. De Engelse international zorgde in de blessuretijd van de eerste helft ook nog voor een assist richting Haaland. Dortmund beperkte zich na de rust tot controlevoetbal, Thomas Meunier pakte nog wel een gele kaart. De aansluitingstreffer in blessuretijd van Montero kwam voor de Turken te laat: 1-2.

In de tweede wedstrijd van de groep moest Ajax op bezoek bij Sporting Portugal. De Amsterdammers namen een droomstart met een doelpunt van Haller na nauwelijks zeventig seconden voetballen. En het hield niet op. Nog geen tien minuten ver in de wedstrijd scoorde de Frans-Ivoriaan al zijn tweede van de avond. Net voorbij het halfuur bezorgde Paulinho de thuisploeg hoop door de aansluitingstreffer te scoren voor de Portugezen. Voor heel even maar want nog voor de pauze zorgde Steven Berghuis alweer voor een dubbele Nederlandse voorsprong. Opnieuw Paulinho leek meteen na de pauze opnieuw voor Portugese hoop te zorgen maar zijn doelpunt werd afgekeurd. De Portugese ontgoocheling werd enkele minuten alleen maar groter toen Haller met zijn derde en vierde treffer van de avond de wedstrijd definitief op slot deed: 1-5.

Uitblinker Haller scoorde vier keer. — © AP

In groep D tenslotte sloot debutant Sheriff Tiraspol zijn eerste wedstrijd in de CL-eindronde af met een zege. De Moldaven klopten Shaktar Donetsk met overtuigende cijfers: 2-0. De doelpunten waren van de voet van Adame Traoré en Momo Yansane. De vreugde bij de thuisploeg na afloop van de wedstrijd was enorm.

Sherif Tiraspol won zijn eerste eindrondewedstrijd ooit in de Champions League: 2-0 tegen Shaktar. — © REUTERS

In de tweede groepswedstrijd ging Real Madrid, met Eden Hazard op de bank en Thibaut Courtois in doel, op bezoek bij Inter Milaan. De Madrilenen konden voor de pauze geen opening vinden in de Italiaanse defensie. Integendeel, er was na de pauze een attente Courtois nodig om Skriniar van een treffer te houden. Eden Hazard bleef negentig minuten op de bank en zag hoe invaller Rodrygo in blessuretijd de Madrilenen alsnog de zege schonk: 0-1. (gvdl)