Origi pakt bij Liverpool uit met heerlijke assist, maar moet geblesseerd naar de kant

Als Divock Origi komt, doet hij dat onverwacht. In het voorjaar van 2014 verraste bondscoach Marc Wilmots vriend en vijand door de op dat moment 19-jarige aanvaller van Lille te selecteren voor het WK in Brazilië. Liverpool legde na dat toernooi meer dan 12 miljoen euro op tafel om de zoon van Mike Origi weg te plukken in Frankrijk.

Het lukte hem echter nooit om de belofte in te lossen. De voorbije jaren moest hij tevreden zijn met een rol als luxe-invaller, dit seizoen was zelfs dat te veel gevraagd. Tijdens de laatste drie Premier League-wedstrijden zat Origi niet eens in de selectie.

Des te verrassender was het dat Jürgen Klopp de Houthalenaar tegen AC Milan plots in de basis dropte. Na amper drie minuten had Origi zijn coach al kunnen bedanken voor het vertrouwen. Hij duwde een goeie voorzet maar net naast.

© ISOPIX

Een dikke vijf minuten later was het wel prijs voor Liverpool. Fikayo Tomori tackelde een voorzet van de mee op­gerukte Trent Alexander-Arnold in eigen doel: 1-0.

Op het kwartier had Mohamed Salah de wedstrijd al in een definitieve plooi kunnen leggen. Na handspel van Bennacer mocht de Egyptenaar zich achter te bal zetten voor een strafschop. Salah trapte te zwak, Maignan redde.

Staande ovatie, maar ook gemengde gevoelens

Er leek geen vuiltje aan de lucht, want Milan kwam amper op de helft van de thuisploeg. Schoten op doel na een halfuur: dertien voor Liverpool, nul voor Milan.

Maar vlak voor rust kantelde de wedstrijd volledig. Via Ante Rebic - na een pre-assist van Alexis Saelemaekers - en Brahim Diaz hees Milan zich op voorsprong. Werk aan de winkel voor Liverpool na rust.

© AFP

Lang liet de gelijkmaker van de thuisploeg niet op zich wachten. Drie minuten ver in de tweede helft bood Origi Salah met een héérlijk opwippertje de kans om zijn penaltymisser recht te zetten. De Egyptenaar trapte de 2-2 voorbij Maignan.

Origi had de smaak te pakken. De aanvaller van Liverpool zat na rust veel beter in de match dan in de eerste helft. Alleen moest hij het veld een kwartier na zijn knappe assist met een blessure verlaten. Anfield zwaaide de aanvaller uit met een staande ovatie. Zijn dansje op het kampioenenbal eindigde met een kater.

© REUTERS

Meesterlijke volley

Gelukkig kon Origi toch nog één keer juichen. Na een hoekschop belandde de bal aan de rand van de zestien voor de voeten van Jordan Henderson. De kapitein knalde Liverpool met een heerlijke volley alsnog naar de eerste Champions League-driepunter van het seizoen: 3-2.