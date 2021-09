Franse boer in onderbroek op tv: 10.000 euro schadevergoeding

Een Franse boer die in 2015 in zijn onderbroek werd gefilmd door televisiezender France Télévisions, krijgt 10.000 euro van de omroep. De rechter heeft bepaald dat de televisiezender de man niet op zijn eigen terrein had mogen filmen.

Jean-Marc Dutouya werd in november 2015 een internetsensatie nadat hij woedend in beeld was gebracht. In zijn onderbroek en een blauw shirt stormde hij naar buiten om vogelliefhebbers van zijn terrein af te jagen. De activisten liepen door zijn maïsvelden om vogelvallen onschadelijk te maken.

Dutouya werd zelf eerder veroordeeld tot een boete van 400 euro vanwege geweld met zijn spade. Hij klaagde op zijn beurt de televisiezender aan en won die zaak.

Tijdens het rumoer dat losbrak nadat de boer naar buiten was gegaan om de indringers weg te jagen, werd de moeder van de boer, die ouder was dan 80, geduwd. De banden van de auto van de journalisten waren lek gestoken.

Nadat Dutouya op televisie was gekomen, waren mensen op het internet er snel bij om het voorval #SlipGate te noemen. Er werden volop memes gemaakt over de man. Zo werd zijn schop vervangen door een lichtzwaard of werd hij woedend voor de Berlijnse muur geplaatst op een afbeelding. Of aan de toren van Pisa.

De man voelde zich misbruikt door de tv-zender en stapte naar de rechter. Die gaf hem nu gelijk. Ze hadden hem niet mogen filmen op zijn boerderij zonder daar uitdrukkelijke toestemming voor de vragen en te krijgen.