Caleb Ewan voor de tweede dag op rij allerlaatste op meerdere minuten, maar bij Lotto panikeren ze niet

Dinsdag bedroeg de achterstand 22 minuten, gisteren bolde hij 39 minuten na winnaar Marc Hirschi over de meet. Trouwe luitenanten Roger Kluge en Jasper De Buyst hielden hun Australische maat gezelschap om hem in koers te houden. “Donderdag moeten we onze kans grijpen. Dat is de enige sprintkans en dan moeten we Caleb nog eens kunnen opvoeren. Als we deze rit kunnen meepikken, is deze ronde geslaagd. Zo snel kan het gaan”, blijft Jasper De Buyst optimistisch.

“Ik vergelijk de situatie met de Tirreno-Adriatico van dit jaar. Toen lukte het ook niet echt voor Caleb en gaf hij op in derde rit. Maar een week later vliegt hij over de Poggio en wint hij bijna Milaan-Sanremo. Zo’n scenario is voor het WK ook mogelijk. Al weet ik ook wel dat dit niet momenteel niet zo’n opmonterende beelden zijn. Het zal snel moeten beteren”.

Ook ploegleider Marc Wauters blijft rustig bij het ondermaatse vertoon van de Australiër die in het klassement logischerwijze laatste staat met één uur achterstand. “Hij heeft voor de tweede dag op rij geen goed gevoel, is niet ziek en wil niet verder aandringen”.

Afwachten op Caleb Ewan donderdag bij de resterende spurtkans in deze Luxemburgse vijfdaagse betere benen heeft.