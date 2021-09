De 15-jarige Daan Meuwis uit Hasselt volgt een opleiding om solo te vliegen. Solo zweefvliegen, kan hij al, maar zijn grote droom is om later piloot te worden. Hij volgt les bij vliegclub de Limburgse Vleugels op het vliegveld in Zwartberg. De club hoopt in de toekomst nog meer jonge talenten te kunnen aantrekken die het voorbeeld volgen van de 15-jarige Daan.