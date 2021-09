Inwoners Genk kunnen vanaf morgen derde coronaprik krijgen

Een derde coronaprik, die kunnen inwoners van Genk, As en Zutendaal morgen al krijgen tijdens een open prikdag in het vaccinatiecentrum in Genk. Het gaat wel enkel om 2.668 mensen die een uitnodiging hebben ontvangen. Volgende week dinsdag, woensdag en donderdag voorziet de eerstelijnszone drie vaccinatiemomenten voor een derde coronaprik, maar mensen die zich dan niet kunnen vrijmaken, krijgen dus morgen al de kans om hun derde inenting te laten zetten. Ook in de rest van Limburg start men volgende week met het geven van de derde prik. Die is nodig voor mensen vanaf 12 jaar met een verminderde immuniteit.