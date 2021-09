Vrachtwagens gaan in Nederland waarschijnlijk vanaf 2026 betalen per kilometer

De kilometerheffing voor vrachtwagens in Nederland gaat naar verwachting in vanaf 2026. De netto-opbrengsten van de vrachtwagenheffing gaan naar verduurzaming van transport.

Het Nederlandse ministerie van Infrastructuur schat in dat de heffing jaarlijks ongeveer 250 miljoen euro gaat opleveren. Dat geld wordt besteed aan vrachtwagens die rijden op bijvoorbeeld waterstof, het tijdelijke gebruik van hernieuwbare brandstoffen en het verminderen van aantal gereden kilometers door logistieke ketens te optimaliseren.

Andere kosten voor vrachtwagenchauffeurs worden lager na de invoering van de vrachtwagenheffing. Zo verdwijnt de belasting voor zware voertuigen - het zogeheten eurovignet - en gaat de motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens naar het Europese minimumniveau.

Wel blijkt invoering van de maatregel fors duurder dan eerder gedacht. Eerder werden de kosten voor implementatie op 200 miljoen euro geraamd, maar nu gaat het ministerie uit van 400 miljoen. Die verdubbeling komt volgens het ministerie onder meer omdat een deel van de ICT-kosten nu onder de eenmalige uitgaven valt en niet onder de structurele uitgaven. Ook vallen bepaalde kostenposten, die bijvoorbeeld betrekking hebben op administratie, hoger uit.

Het wetsvoorstel lag al enige tijd klaar, maar is woensdag naar de Tweede Kamer gestuurd. De Tweede Kamer wil dat het parlement zich over de wet kan buigen, ondanks dat de regering nu demissionair is.